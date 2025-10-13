جويل موكير وفيليب أجيون وبيتر هاويت يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد 2025 عن دراساتهم في الابتكار والنمو المستدام

وأوضحت الأكاديمية أن نصف الجائزة مُنح للعالم جويل موكير عن أبحاثه التي حدّدت المتطلبات الأساسية للنمو المستدام عبر التطور التقني، فيما يتقاسم النصف الآخر كلٌّ من فيليب أجيون وبيتر هاويت عن تطويرهما نظرية النمو المستدام من خلال "التدمير الإبداعي"، وهي النظرية التي تشرح كيف يؤدي الابتكار إلى إحلال التقنيات الجديدة محل القديمة، بما يعزز الإنتاجية ويقود إلى تحولات اقتصادية طويلة الأمد.