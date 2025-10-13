جويل موكير وفيليب أجيون وبيتر هاويت يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد 2025 عن دراساتهم في الابتكار والنمو المستدام

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم منح جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2025 لكلٍّ من الاقتصاديين جويل موكير وفيليب أجيون وبيتر هاويت، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في تفسير النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وأوضحت الأكاديمية أن نصف الجائزة مُنح للعالم جويل موكير عن أبحاثه التي حدّدت المتطلبات الأساسية للنمو المستدام عبر التطور التقني، فيما يتقاسم النصف الآخر كلٌّ من فيليب أجيون وبيتر هاويت عن تطويرهما نظرية النمو المستدام من خلال "التدمير الإبداعي"، وهي النظرية التي تشرح كيف يؤدي الابتكار إلى إحلال التقنيات الجديدة محل القديمة، بما يعزز الإنتاجية ويقود إلى تحولات اقتصادية طويلة الأمد.
وأشارت اللجنة إلى أن أعمال العلماء الثلاثة قدّمت فهماً معمقاً للابتكار بوصفه القوة المحركة للتنمية الاقتصادية، وساهمت في بناء سياسات حديثة لتحفيز البحث العلمي وريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا.
يُذكر أن جائزة نوبل للاقتصاد، المعروفة رسميًا باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، تُمنح سنويًا منذ عام 1969، وتُعد من أرفع الجوائز العالمية في مجالات الفكر والبحث الاقتصادي.