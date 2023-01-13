حادثة برزت على السطح.. "طائرة تغادر وتترك ركابها" والتفاصيل من الهند!

وكان هناك على أرض المطار 4 حافلات، 3 منها ممتلئة عن آخرها (50 مسافرًا في كل واحدة منها)، والأخيرة فيها 5 إلى 6 ركاب، وأبلغ الطاقم الموجود على أرض المطار طاقم الطائرة أن الحافلة الأقل عددًا ستكون الأخيرة، لكنها في الواقع لم تكن الأخيرة.