صور مروعة : كارثة في إسبانيا.. الفيضانات تدمر فالنسيا و"دانا" في مرمى الاتهام

وأرجع المراقبون حدوث الفيضانات المفاجئة إلى ما يُعرف بظاهرة "دانا"، وتتشكل هذه الظاهرة عندما يهب الهواء البارد فوق مياه البحر الأبيض المتوسط الدافئة، مما يتسبب في ارتفاع الهواء الساخن بسرعة وتكوين سحب كثيفة محملة بالمياه يمكن أن تظل فوق نفس المنطقة لعدة ساعات، مما يزيد من إمكاناتها التدميرية، ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن ذلك يثير أحيانًا عواصف برد كبيرة وأعاصير كما حدث هذا الأسبوع، وهو النمط الذي يُعتقد أنه يزداد تواترًا بسبب تغير المناخ.