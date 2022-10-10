لن تصدق عينيك.. شاهد من داخل ملعب كرة قدم أثناء هذه المباراة في سلوفاكيا

قصة السكك الحديدية في الملعب

يروي الموقع، أنه تم بناء ملعب سيرني بالوج في ثمانينيات القرن الماضي، في وقت لم تعد فيه السكك الحديدية القديمة مستخدمة، ولا يعرف أحد سبب اختيار البلدية لهذا الموقع تحديدًا لبناء ملعب لكرة القدم، ولماذا تم الإبقاء على خط السكك الحديدية في مكانه داخل الملعب، ولكن ظلت السكك الحديدية في مكانها لمدة 10 سنوات، كانت مجرد جزء من ديكور الملعب، دون استخدام.