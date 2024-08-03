40 عاماً يتنبأ بـ"الفائز برئاسة أمريكا".. ماذا يقول هذا المؤرخ عن "انتخابات 24 المثيرة"؟!

وقال ليتشمان؛ في مقابلة مع CNN: "الأمر المُثير للدهشة هو مدى التغيير القليل الذي طرأ على المفاتيح، المفاتيح هي "النجم الشمالي" Northstar، إنهم لا يتأثرون بأيّ من أحداث الحملات الانتخابية هذه، حيث تعمل هذه المفاتيح على هيكل كيفية عمل انتخابات الرئاسة كأصواتٍ لمصلحتك أو ضدك، ومع تنحي بايدن، يفقدون (الديمقراطيون) مفتاح شغل المنصب. لكن الديمقراطيين عملوا بذكاء واتحدوا حول كامالا هاريس. وهذا يعني أنهم يحتفظون بمفتاح المسابقة. لذا، لا يزال يضع الديمقراطيين في وضع جيد لإعادة انتخابهم، وسيتعين عليهم ارتكاب الكثير من الأخطاء حتى يخسروا، وهو ما كنت أقوله منذ أشهر، ولم يغير أي من الأحداث الأخيرة هذه ذلك على الإطلاق".