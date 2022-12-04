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كمبيوتر "خارق" يتوقع نتائج كأس العالم حتى المباراة النهائية.. هذا الفريق هو البطل

بعد أن توقع الفائز بأول مباراتين بدور الـ16 في المونديال وهما هولندا والأرجنتين