اصطدام سفينة بجسر في قناة السويس ولا تأثير على حركة الملاحة

ووجّه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن "عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ"؛ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب، بعد تحويل عبور السفن من قناة السويس الجديدة إلى القناة الأصلية".