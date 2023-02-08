هزّة أرضية جديدة تضرب الحدود السورية اللبنانية وتدمّر مبنى بريف دمشق

يشار إلى أن حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماصي، كانت قد ارتفعت إلى أكثر من 12 ألف قتيل الأربعاء، فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في ظلّ طقس شديد البرودة.