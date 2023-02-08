هزّة أرضية جديدة تضرب الحدود السورية اللبنانية وتدمّر مبنى بريف دمشق

أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هزّة أرضية جديدة مساء الأربعاء، على الحدود السورية اللبنانية بقوة 4.3 درجة، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، وقعت الهزة الأرضية في لبنان وطالت جنوب الهرمل على الحدود مع سوريا، وتأثّرت بها مناطق من العاصمة دمشق، حيث أظهرت لقطات مصوّرة انهيار مبنى في مدينة حرستا بريف دمشق عقب الهزة الأرضية الجديدة.
وتداول سوريون أخباراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن سكّان العاصمة دمشق شعروا بالهزة الأخيرة فعلاً.
يشار إلى أن حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماصي، كانت قد ارتفعت إلى أكثر من 12 ألف قتيل الأربعاء، فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في ظلّ طقس شديد البرودة.
وأفاد مسؤولون ومسعفون عن مقتل 9057 شخصاً في تركيا و2992 آخرين في سوريا جراء زلزال الاثنين الذي بلغت شدّته 7,8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية غير النهائية إلى أكثر من 12000 قتيل.