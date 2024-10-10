هذه أخطر المناطق على النساء.. تقرير دولي صادم: واحدة من كل 8 إناث حول العالم تعرضت للاغتصاب أو التحرش قبل سن 18

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن أكثر من 370 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم، أو ما يعادل واحدة من كل ثماني إناث في جميع أنحاء العالم، تَعَرّضن للاغتصاب أو التحرش الجنسي قبل سن 18 عامًا، ويرتفع العدد إلى واحدة من كل خمس، عندما يؤخذ في الاعتبار أشكال العنف الجنسي عبر الإنترنت؛ حسب وكالة "رويترز".