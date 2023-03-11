منعًا للاحتيال الإلكتروني.. الكويت تطبّق رمز تحقّق للشراء عبر الإنترنت ولو بـ100 فلس

وطلب "المركزي" من مسؤولي البنوك، أن يكونوا أكثرَ حرصًا في إجراءاتهم بخصوص التأكد من سلامة مدفوعات العملاء، سواء إن كانت عبر الإنترنت، أو عن طريق الروابط "اللينكات"؛ وذلك لضمان اتّساق تلك العمليات مع ما هو معلوم عن العميل ونشاطه ودرجة المخاطر المرتبطة به.