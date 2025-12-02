"الصحة العالمية" تعتمد رسميًا أدوية السكري لعلاج السمنة ضمن خطة شاملة

ويُمثّل هذا القرار تحولًا مهمًا في التعامل مع السمنة، من خلال الاعتراف بها كمرض مزمن، وتوفير أدوات علاجية معتمدة رسميًا ضمن الأنظمة الصحية، لكنه يتطلب أيضًا إصلاحات شاملة في السياسات الصحية لضمان التوعية، الوقاية، والدعم العادل لجميع الفئات.