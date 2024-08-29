وسائل إعلام أمريكية: شقيق مؤسس تلغرام مطلوب أيضًا من قِبَل السلطات الفرنسية

وحسب "بوليتيكو"، تمت الإشارة أيضًا إلى نائب رئيس شركة تلغرام، إيليا بيريكوبسكي، في الوثائق التي اطلعت عليها؛ على الرغم من أنها لا تشير إلى ما إذا كان قد تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه.