"لم يعجبه الرقص!".. شاهد ما فعله حصان بحفل زفاف في الهند

في تحول مضحك وغير متوقع للأحداث أثناء موكب عرس في الهند، فاجأ حصان أحد الراقصين بـ"ركلة قوية" جعلت الرجل يطير في الهواء، مما أثار الضحك والدهشة بين المتفرجين.
وتقول صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا": تلعب الخيول عادة دورًا أساسيًا في حفلات الزفاف الهندية، حيث يمتطي العريس حصانًا بينما يكون محاطًا بالضيوف الراقصين.
وفي مقطع فيديو نشر يوم 15 فبراير على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يظهر موكب زفاف يضم عدداً من الخيول، ومن حولها بعض الراقصين والمشاهدين.
وفي خضم الموقف، يظهر راقص وهو يتقافز بين الخيول، حتى يقف بين حصانين، وفجأة يوجه حصان ركلة قوية للرجل، جعلته يطير في الهواء ويسقط على بعد عدة أقدام.
وقالت الصحيفة: لم يكشف ناشر الفيديو عن وقت ومكان الحادث.
ورغم الضربة الخطرة، خرج الرجل سالماً، وأصبح الفيديو منذ ذلك الحين مصدر تسلية للكثيرين؛ بسبب الطبيعة الكوميدية للحادث، والتي تؤكد أنه في لحظات التسلية قد تقع حوادث لا يمكن التنبؤ بها.
وقد حصد الفيديو الكثير من الإعجاب والتعليقات، وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "حتى الحصان لم يعجبه رقص هذا الرجل فركله".
وفقاً لمنظمة "بيتا" من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات، فإن الأصوات الصاخبة في حفلات الزفاف يمكن أن تزعج الخيول بشدة، ويمكن أن تؤدي إلى الذعر ووقوع الحوادث.