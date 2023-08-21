حول العالم في صورة: اللون البرتقالي يصبغ سماء جزر الكناري.. ما السبب؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد اللون البرتقالي يسيطر على المشهد، إذ اندلعت النيران المستعرة في جزيرة تينيريفي بأرخبيل الكناري الإسباني، متسببة في دمار نحو 14 ألف هكتار من الأراضي.
وكما يظهر في الصورة، انتشرت النيران على طول الجبل في الجزيرة الإسبانية بجوار المنازل الخالية من سكانها، بعد أن خرجت الحرائق عن السيطرة، وأدت إلى تركهم مساكنهم.
واضطرت السلطات إلى إجلاء نحو 26 ألف شخص مع تمدد الحريق، واتساع رقعته، وخروجه عن السيطرة، فيما وصفت السلطات الحريق بـ"الأكثر تعقيدًا" منذ أربعة عقود في الأرخبيل.
وأتت الحرائق على الأخضر واليابس في "تينيريفي"، حيث تُمثل المنطقة التي طالتها النيران ودمرتها نحو 7 % من مساحة الجزيرة، علمًا بأن مساحتها تبلغ نحو 200 ألف هكتار، وما دمر يبلغ ما يناهز 14 ألف هكتار.
وعلى الرغم من عدم معرفة أسباب الحرائق الهائلة التي اندلعت في الجزيرة، إلا أن تصريحًا نُسب إلى رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو أثار جدلاً واسعًا، بقوله إن الحريق "متعمد"، متسائلاً: "كيف يمكن لشخص أن يكون حقيرًا وغبيًا لدرجة تعريض حياة الكثير من الناس إلى الخطر". وما زالت التحقيقات جارية للوقوف على الأسباب الدقيقة وراء الحريق.