حول العالم في صورة: اللون البرتقالي يصبغ سماء جزر الكناري.. ما السبب؟

وعلى الرغم من عدم معرفة أسباب الحرائق الهائلة التي اندلعت في الجزيرة، إلا أن تصريحًا نُسب إلى رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو أثار جدلاً واسعًا، بقوله إن الحريق "متعمد"، متسائلاً: "كيف يمكن لشخص أن يكون حقيرًا وغبيًا لدرجة تعريض حياة الكثير من الناس إلى الخطر". وما زالت التحقيقات جارية للوقوف على الأسباب الدقيقة وراء الحريق.