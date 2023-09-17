"تحذيرات خطيرة" من كارثة درنة قدّمها خبير ليبي.. وحدث ما وصفه بدقة

بعد ذلك، كانت هناك عقود من الإهمال من قِبَل المسؤولين الذين كانوا يعلمون أن السدود بحاجة إلى إصلاحات، في بلد مزقته سنوات من الحرب الأهلية، ولا يزال هناك حكومتان متعارضتان: واحدة في الغرب والأخرى في الشرق؛ حيث تقع درنة.