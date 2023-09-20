بعد هروب أكثر من 70 تمساحًا.. شاهد ما فعلته الصين

أمسكت السلطات الصينية بعشرات من التماسيح الهاربة من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الفائت عقب حصول فيضانات في المنطقة، على ما أعلنتهج وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.