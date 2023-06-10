سر غريب غيّر تصرف الوحش القاتل!.. شاهد كيف راقص القرش السائح الروسي قبل مهاجمته

كما أفاد بأن قرار السلطات اصطياد السمكة القاتلة كان مهماً لمعرفة سلوكها وتحليلها، وسر التغير الذي طرأ عليها ومعرفة سلسلتها الغذائية، مشيراً إلى أن هذا النوع من أسماك القرش معروف أنه يعيش في مياه البحر الأحمر.