سر غريب غيّر تصرف الوحش القاتل!.. شاهد كيف راقص القرش السائح الروسي قبل مهاجمته
تكشفت تفاصيل جديدة عن سمكة القرش القاتلة التي التهمت السائح الروسي في مياه البحر الأحمر بالقرب من شواطئ الغردقة في حادث مأساوي وقع الخميس الماضي في مصر.
وحسب موقع "العربية. نت"، كشف حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري في الغردقة: أن الصيادين وجدوا عقب اصطياد القرش أنه التهم رأس وأذرع والنصف الأعلى لجسد السائح الروسي.
وبلغ وزن القرش نحو طن، وطوله أربعة أمتار فيما فتحة فمه تبلغ 80 سنتمتراً.
لماذا تم اصطياد السمكة القاتلة؟
كما أفاد بأن قرار السلطات اصطياد السمكة القاتلة كان مهماً لمعرفة سلوكها وتحليلها، وسر التغير الذي طرأ عليها ومعرفة سلسلتها الغذائية، مشيراً إلى أن هذا النوع من أسماك القرش معروف أنه يعيش في مياه البحر الأحمر.
لاعبه قبل التهامه
كذلك أكد الطبيب أن حوادث التهام أسماك القرش في مصر نادرة مقارنة بحوادث مماثلة في أميركا وأوروبا وجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن الفيديو الذي نشرته السائحة الألمانية للحظة الحادث أظهر أن القرش كان يلاعب السائح ويراقصه على طريقة كلب البحر قبل التهامه.
قصة سفينة الماشية النافقة
في سياق متصل، نقلت "العربية نت" عن مصادر أن "السلطات تبحث الآن بالفعل دراسة وتشريح القرش لمعرفة سر تواجده في تلك المنطقة، وهل كان بسبب وجود ماشية نافقة قد تكون ألقتها إحدى السفن فجذبته، أم لقيامه بوضع صغاره في تلك المنطقة واقتراب السائح منها".
وكانت وزارة البيئة قررت إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبًا، حيث وقع الحادث، لمدة يومين.
يذكر أنه قبل عام أغلقت السلطات المصرية، منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، وذلك غداة هجوم لسمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.