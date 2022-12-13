15 مليار دولار و4 جنسيات.. "فوربس" تعلن اسم أغنى رجل في الإمارات

وفي العام الماضي، تمّ الاعتراف بدوروف أيضاً بأنه أغنى شخص يعيش ويعمل في الإمارات، حيث تجاوزت ثروة رجل الأعمال 17 مليار دولار، وفي عام 2020 وصلت إلى 2.4 مليار دولار، وقبل عام (2019) كانت عند مستوى 2.7 مليار دولار، وفي عام 2018 عند 1.7 مليار دولار، وفق "روسيا اليوم".