15 مليار دولار و4 جنسيات.. "فوربس" تعلن اسم أغنى رجل في الإمارات

قدّرت مجلة "فوربس" الأمريكية ثروة مؤسّس تطبيق "تليغرام" الملياردير الشهير بافيل دوروف؛ بنحو 15.1 مليار دولار؛ ليصبح بذلك أغنى رجل في الإمارات العربية المتحدة، فيما احتل المركز الـ 123 في القائمة العامة للمليارديرات.
وفي العام الماضي، تمّ الاعتراف بدوروف أيضاً بأنه أغنى شخص يعيش ويعمل في الإمارات، حيث تجاوزت ثروة رجل الأعمال 17 مليار دولار، وفي عام 2020 وصلت إلى 2.4 مليار دولار، وقبل عام (2019) كانت عند مستوى 2.7 مليار دولار، وفي عام 2018 عند 1.7 مليار دولار، وفق "روسيا اليوم".
وبافل دوروف من مواليد مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو مقيم في دبي منذ عام 2017، والجنسية الإماراتية تعد المواطنة الرابعة للملياردير الروسي.
وأصبح بذلك دوروف يمتلك 4 جنسيات: الروسية والإماراتية والفرنسية وجنسية دولة Saint Kitts and Nevis، وهي جزيرة واقعة بين المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي.