فلوريدا.. إقرار قانون يُقَيد استخدام القُصّر أقل من 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي

وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة؛ على أن مَن هم أقل من 14 عامًا لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي.