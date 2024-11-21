يبعد 160 ألف سنة ضوئية.. التقاط أول صورة مقرّبة لنجم عملاق خارج مجرتنا

ويقع النجم، الذي يُدعى "ووه جي 64" على بعد 160 ألف سنة ضوئيّة في سحابة ماجلان الكبرى؛ وهي واحدة من المجرات الصغيرة التي تدور حول مجرّة درب التبانة. ويُعتقد أنه أكبر نجم في المجرة، ويصنف على أنه عملاق أحمر ويبلغ حجمه حوالي 2000 ضعف كتلة الشمس. ومع ذلك فإن مراقبة هذا النجم العملاق بتفاصيل دقيقة لا تزال تتطلّب دقة تعادل رؤية رائد فضاء يسير على القمر من على سطح الأرض؛ وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.