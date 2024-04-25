آراء متضاربة.. هل تنخفض أم ترتفع أسعار تذاكر الطيران خلال العام الجاري؟

واتفق المسؤولون في شركات الطيران الأمريكية، مع توقعات ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالميًّا لعدة أسباب؛ من أبرزها: عدم قدرة شركات تصنيع الطائرات على تلبية احتياجات السوق وتسليم الطائرات في المواعيد المحددة، وتأخر بعض الطلبيات الكبيرة منذ عدة سنوات في مقابل زيادة كبيرة في الطلب على السفر.