آراء متضاربة.. هل تنخفض أم ترتفع أسعار تذاكر الطيران خلال العام الجاري؟

أشار اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) إلى أنه قد تنخفض أسعار تذاكر الطيران خلال العام الجاري مع انتعاش حركة الطيران حول العالم، وتوقعت "إياتا" أن يتجاوز إجمالي عدد الرحلات الجوية العالمية 40 مليون رحلة بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ38.9 مليون رحلة قبل انتشار جائحة كوفيد-19.
وبالنسبة لعدد الرحلات الجوية؛ من المتوقع أن تنقل شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 4.7 مليارات شخص هذا العام، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان الهند.
فيما أفادت منصة "AMEX GBT Travel Air Monitory"، التي تعمل على مراقبة الأجواء وتحليل البيانات وأسعار التذاكر وإدارة السفر للشركات والعملاء التجاريين، بأن الانخفاض في أسعار التذاكر سيكون طفيفًا جدًّا، وقد يشمل بعض الوجهات العالمية ودرجات الطيران الأولى؛ مشيرة إلى أن الانخفاض سيكون عالميًّا بنسبة 1%.
من جانبها قالت شركة "FCM Travel" العالمية للسفر: إن أسعار تذاكر الطيران لن تنخفض خلال العام الجاري، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود والتضخم العالمي وزيادة التكاليف في المراكز المختلفة المرتبطة بالطيران؛ بما في ذلك المطارات وأجهزة التفتيش والأمن والتموين والطلب العالمي المتزايد على السفر، وتتوقع زيادة تتراوح بين 3% و7%.
واتفق المسؤولون في شركات الطيران الأمريكية، مع توقعات ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالميًّا لعدة أسباب؛ من أبرزها: عدم قدرة شركات تصنيع الطائرات على تلبية احتياجات السوق وتسليم الطائرات في المواعيد المحددة، وتأخر بعض الطلبيات الكبيرة منذ عدة سنوات في مقابل زيادة كبيرة في الطلب على السفر.
وأكد مسؤولون في شركات الطيران الأمريكية مثل يونايتد ائير لاينز، وساوث ويست، وألاسكا، وشركة سبيريت؛ أن المؤشرات تذهب إلى اتجاه ارتفاع أسعار التذاكر بشكل طفيف خلال الشهرين المقبلين وذلك بسبب زيادة الطلب في فصل الصيف.