بـ"النوبة القلبية".. محتال يهرب من دفع فواتير 20 مطعمًا

وحسب التحقيقات؛ فإن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا، الذي لم يتم الكشف عن هويته، مارَس معظم تلك الخدع في منطقة كوستا بلانكا؛ وذلك من خلال وضع يده على صدره والتظاهر بإصابته بآلام شديدة، قبل أن يهرع خارجًا بحجة أنه ذاهب إلى أقرب مستشفى لإنقاذ حياته.