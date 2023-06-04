مصر.. الدفع بـ3 قاطرات لسحب ناقلة بترول تعطلت خلال عبور قناة السويس

دفعت هيئة قناة السويس المصرية بثلاث قاطرات لإتمام عملية قَطر ناقلة البترول SEAVIGOUR التي تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.
وصرّح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، بأنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة؛ تم الدفع على الفور بثلاث قاطرات، شملت كلًّا من قاطرة الإنقاذ "بورسعيد" بقوة شد 95 طنًّا، والقاطرة "بورسعيد 2"، والقاطرة "بورسعيد 3"، ويجري حاليًا العمل على توصيل القاطرات بالسفينة استعدادًا لسحبها.
ووجّه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنةً بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قَطر السفينة إلى الكم 17 ترقيم قناة، لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى؛ فيما تنتظم حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب؛ على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبرى مؤقتًا حتى إتمام عملية قطر السفينة.
وأكد وفق "اليوم السابع" القاهرية، امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة، وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.