مصر.. الدفع بـ3 قاطرات لسحب ناقلة بترول تعطلت خلال عبور قناة السويس

وصرّح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، بأنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة؛ تم الدفع على الفور بثلاث قاطرات، شملت كلًّا من قاطرة الإنقاذ "بورسعيد" بقوة شد 95 طنًّا، والقاطرة "بورسعيد 2"، والقاطرة "بورسعيد 3"، ويجري حاليًا العمل على توصيل القاطرات بالسفينة استعدادًا لسحبها.