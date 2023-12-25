مَن ينتصر؟.. شاهد معركة "حياة أو موت" بين تمساح ضخم وثعبان عملاق

وكتبت "جوسلين": "كان التمساح خاملًا للغاية، وكنت أتساءل عما إذا كان السبب هو البرد، وربما كان متعبًا من محاربة الثعبان، أو ربما عضه الثعبان، وبدأ التمساح في ابتلاع الثعبان؛ لكنه اضطر إلى التوقف؛ لأن الثعبان كان كبيرًا جدًّا؟".