حول العالم في صورة: كأن اللقطة تنطق.. ألم ودموع أُم فلسطينية فقدت زوجها وطفلَيْها في غارة إسرائيلية

وكأنما تنطق هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"؛ فهي تحمل في ظاهرها وباطنها كل أشكال الألم، والدموع، ومرارة الفَقْد لتلك الأم المكلومة التي فقدت بين يوم وليلة زوجها طارق عز الدين، وطفلَيْها علي وميار، بعد أن اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.