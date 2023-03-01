مقاطعة لوس أنجليس تقرّ تعويضًا بقيمة 29 مليون دولار في قضية صور تحطّم مروحية براينت

وقالت أرملته فانيسا براينت، في أغسطس الماضي: إنها عانت من اضطرابات عاطفية لأن أفرادًا من نواب شرطة لوس أنجليس ورجال الإطفاء التقطوا صورًا لموقع التحطّم، وشاركوها لاحقًا مع الأصدقاء وأول المستجيبين، مُعربةً عن مخاوفها من أن تنتشر يومًا على الإنترنت.