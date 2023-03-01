مقاطعة لوس أنجليس تقرّ تعويضًا بقيمة 29 مليون دولار في قضية صور تحطّم مروحية براينت

وافقت مقاطعة لوس أنجليس على دفع قرابة 29 مليون دولار لأرملة كوبي براينت، كتعويض عن الصور التي التقطها ونشرها نواب عمدة الشرطة ورجال إطفاء في موقع حادثة تحطم المروحية، التي أودت بحياة أسطورة كرة السلة الأمريكية.
وكان نجم لوس أنجليس "ليكرز"، وابنته المراهقة جانا، من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدمت مروحيتهم بتلّة بالقرب من لوس أنجليس في يناير 2020.
وقالت أرملته فانيسا براينت، في أغسطس الماضي: إنها عانت من اضطرابات عاطفية لأن أفرادًا من نواب شرطة لوس أنجليس ورجال الإطفاء التقطوا صورًا لموقع التحطّم، وشاركوها لاحقًا مع الأصدقاء وأول المستجيبين، مُعربةً عن مخاوفها من أن تنتشر يومًا على الإنترنت.
ووافقت مقاطعة لوس أنجليس، الثلاثاء، على دفع 28.85 مليون دولار لتسوية جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالحادثة.
وقال لويس لي، محامي فانيسا براينت، في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية: "اليوم يمثل تتويجًا ناجحًا لمعركة السيدة براينت الشجاعة لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا السلوك الشنيع".