"قمريتان" قَطَعَتا البحر الأحمر في ليلة وهذا ما حدث في القطيف.. شاهد تعقب هجرة 5 حمائم

أما في الدراسة المتعلقة بحمام القمري في مملكة البحرين؛ فقد تَبَين بعد وضع أجهزة التتبع في مايو، أن الطائريْن فَرّخا في البحرين، وجالا بين البحرين وقطر والإمارات، وعادا إلى البحرين، وتوجها بعدها في شهر أغسطس مباشرة إلى غرب إفريقيا، ومكثا يومًا عند شاطئ البحر الأحمر، وغادراه ليلًا، ليقطعا البحر الأحمر في ليلة واحدة بمسافة 342 كيلومترًا حتى وصلا شمال إثيوبيا، ليستقرا فترة الشتاء كاملة؛ حيث بلغت المسافة المقطوعة بين البحرين وإثيوبيا ألفيْ كيلومتر، وانقطع الاتصال مع أحدهما هناك.