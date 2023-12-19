صنعاء.. مسلح يقتحم منزل مهندس ويقتله بطريقة مروِّعة أمام عائلته

وبحسب المصادر، فإن القاتل مسلح من عناصر جماعة الحوثي، وبعد ارتكابه الجريمة قام بتهديد نجل الضحية بالقتل إن هو أصدر صوتًا، في حين كان الجيران قد سمعوا إطلاق النار، وتعالت الأصوات، ليفر القاتل إلى جهة مجهولة.