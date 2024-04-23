زعم أنه ضابط شرطة.. شاهد رجل يطلق النار أمام مدرسة ابنه في مصر

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مضاربة بين مجموعة من الطلاب أمام مدرسة دولية، جنوبي العاصمة المصرية (القاهرة)، تخللها قيام ولي أمر أحد الطلبة -زعم أنه ضابط شرطة- بالتعدي على طلاب وإطلاق النار لتخويفهم.
ونقل موقع "البوابة نيوز" أن التحقيقات الأولية كشفت أن قسم شرطة البساتين (جنوب القاهرة) تلقى بلاغًا من الأهالي بالقبض على مهندس بترول انتحل صفة ضابط شرطة، واقتحم مدرسة بنطاق دائرة القسم، وأطلق أعيرة نارية لإثارة الذعر في نفوس الطلاب الذين تشاجروا مع نجله.
ونقل الموقع عن مصادر إعلامية مصرية، أن الأهالي أكدوا في تحقيقات الشرطة، أن أحد الأشخاص قام بإطلاق أعيرة نارية من مسدس صوت أمام مدرسة دولية بمنطقة زهراء المعادي الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعندما أمسك به الأهالي أكد لهم أنه ضابط شرطة.
من جانبها كشفت تحريات وتحقيقات أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.
وبيّنت الأجهزة أنه بالفحص تَبَيّن حدوث مضاربة بين طالبيْن أمام إحدى المدارس عقب انتهاء اليوم الدراسي، قام على إثرها والد أحدهما بالاستعانة بصديق له والتعدي بالضرب على الطالب الآخر، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة، ولدى تجمع الأمن الإداري للمدرسة وعدد من الأهالي، قام والد الطالب المذكور بإطلاق ثلاثة أعيرة من مسدس صوت كان بحوزته ولاذ بالفرار، وتمكن الأمن الإداري من التحفظ على الصديق وسلاح أبيض وبقايا الطلقات.
وقالت الأجهزة: أثناء الفحص حضر مُرتكب الواقعة، وأرشد عن مسدس الصوت المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.