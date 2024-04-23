زعم أنه ضابط شرطة.. شاهد رجل يطلق النار أمام مدرسة ابنه في مصر

وبيّنت الأجهزة أنه بالفحص تَبَيّن حدوث مضاربة بين طالبيْن أمام إحدى المدارس عقب انتهاء اليوم الدراسي، قام على إثرها والد أحدهما بالاستعانة بصديق له والتعدي بالضرب على الطالب الآخر، وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة، ولدى تجمع الأمن الإداري للمدرسة وعدد من الأهالي، قام والد الطالب المذكور بإطلاق ثلاثة أعيرة من مسدس صوت كان بحوزته ولاذ بالفرار، وتمكن الأمن الإداري من التحفظ على الصديق وسلاح أبيض وبقايا الطلقات.