حول العالم في صورة: في فلسطين.. شجرة زيتون تقود إلى كشف أثري عتيق ونادر

قادت شجرة زيتون كان يحاول أحد المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة غرسها في أرضه إلى كشف أثري نادر وثمين، حيث عثر سلمان النباهين على لوحة فسيفساء مزخرفة تعود إلى العصر البيزنطي.