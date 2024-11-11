أثارت جدلاً واسعًا.. بريطانيا تُخطِّط لحظر استخدام الأطفال وسائل التواصل للحد من المحتويات الضارة

وبحسب تقرير نشرته "التايمز" البريطانيةـ وأوردته "العربية نت"، فإن الحكومة البريطانية تفكر في دعم مشروع قانون، قدَّمه عضو حزب العمال جوش ماك أليستر، الذي يقترح أيضًا رفع السن القانونية لجمع بيانات الأطفال من 13 إلى 16 عامًا. كما تشمل القوانين المقترحة حظر الهواتف الذكية في المدارس، وهي خطوة تهدف إلى دعم السلطات المدرسية في حماية الطلاب.