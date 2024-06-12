في أول إشارة إلى جنسية الضحايا.. السفير الهندي: نتابع الحالة الصحية لأكثر من 30 مصابًا من رعايانا بحريق الكويت

وقال جاي شانكار في تغريدة له على حسابه في منصة "إكس": تلقينا بصدمة شديدة خبر حادثة الحريق في الكويت، وتفيد التقارير بأن هناك أكثر من 40 حالة وفاة وتم نقل أكثر من 50 إلى المستشفى، وقام السفير الهندي لدى الكويت بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم ونحن في انتظار مزيد من المعلومات.