في أول إشارة إلى جنسية الضحايا.. السفير الهندي: نتابع الحالة الصحية لأكثر من 30 مصابًا من رعايانا بحريق الكويت

زار السفير الهندي لدى الكويت د. ادارش سوايكا مستشفى العدان اليوم؛ لمتابعة الحالة الصحية لأكثر من 30 عاملًا هنديًا مصابًا في حادث حريق المنقف، وذلك في أول إشارة إلى جنسية معظم الضحايا.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن "سوايكا" قوله: قمت بزيارة المرضى في المستشفى للاطمئنان عليهم، والسفارة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم.
وكان وزير الشؤون الخارجية الهندي د. سوبرامنيام جاي شانكار، قد أعرب عن خالص التعازي لأسر الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي، متمنيًا الشفاء العاجل والكامل للمصابين.
وقال جاي شانكار في تغريدة له على حسابه في منصة "إكس": تلقينا بصدمة شديدة خبر حادثة الحريق في الكويت، وتفيد التقارير بأن هناك أكثر من 40 حالة وفاة وتم نقل أكثر من 50 إلى المستشفى، وقام السفير الهندي لدى الكويت بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم ونحن في انتظار مزيد من المعلومات.
وتابع: "وستقدم سفارتنا أقصى قدر من المساعدة لجميع المعنيين في هذا الصدد".