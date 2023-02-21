مصر.. شاهد.. لون غريب في سماء الإسكندرية يثير القلق

وسرعان ما انتشرت تفسيرات غير دقيقة بشأن الضوء الأزرق الذي ظهر في سماء الإسكندرية، وتأثيره على سماء المحافظة وغلافها الجوي، وأثار ذلك الرعب لدى قاطني المحافظة؛ لاعتبارها أحد تداعيات الزلزال؛ لكن هذا خلاف الحقيقة.