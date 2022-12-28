الولايات المتحدة تخرج من عاصفة قوية أدّت إلى مقتل 50 شخصاً

بعد أيامٍ عصيبة من العاصفة الثلجية التي أسفرت عن عشرات الوفيات وتسبّبت في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص وإلغاء نحو 20 ألف رحلة طيران، بدأت تنتشر قصص عن عائلات حُوصرت لأيام خلال "عاصفة القرن"، التي شبهت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول؛ الوضع بعدها بـ"منطقة حرب".