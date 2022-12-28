الولايات المتحدة تخرج من عاصفة قوية أدّت إلى مقتل 50 شخصاً

بعد أيامٍ عصيبة من العاصفة الثلجية التي أسفرت عن عشرات الوفيات وتسبّبت في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص وإلغاء نحو 20 ألف رحلة طيران، بدأت تنتشر قصص عن عائلات حُوصرت لأيام خلال "عاصفة القرن"، التي شبهت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول؛ الوضع بعدها بـ"منطقة حرب".
وروى أشخاصٌ كيف علقوا بسيارتهم والشوارع والمصاعب التي واجهوها بالتصدّي للعاصفة.
لا تزال العاصفة، التي أودت بالعشرات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد، تلقي بثقلها الثلاثاء على ولاية نيويورك والمسافرين جواً في أنحاء البلاد، مع انتشار قصص عن عائلات حُوصرت لأيام خلال "عاصفة القرن".
في الولايات المتحدة، ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالعاصفة الشتوية -ومعظمها حوادث طرق- إلى 50 على الأقل، بعد أن أكّد مسؤولون وفاة أخرى في مقاطعة إيري في غرب نيويورك، بؤرة الأزمة.
وقال رئيس بلدية بافالو بايرون براون عبر تويتر: "لسوء الحظ، تتوقع الشرطة أن يرتفع العدد".
وأُصيبت بافالو بالشلل لمدة خمسة أيام؛ بسبب تكوّم الثلج وانقطاع الكهرباء، ومن المتوقع تساقط مزيدٍ من الثلوج الثلاثاء.