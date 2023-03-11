"طفل الحجر" ظلّ 9 سنوات في بطن أمه.. شاهد أغرب سبب لموت الأم

ويعرف "طفل الحجر" بأنه ظاهرة نادرة تحدث بداية من 14 أسبوعًا من الحمل، عندما يموت الجنين أثناء الحمل البطني، ويكون أكبر من أن يعاد استيعابه من قبل الجسم، وبالتالي يتكلس من الخارج كجزء من تفاعل غريب يحمي جسم الأم من النسيج الميت من الجنين، ويمنع العدوى.