أرقام منظمة الصحة العالمية: 600 مليون حالة تسمم غذائي و420 ألف حالة وفاة سنويًّا حول العالم

وتوضح البيانات أن "نوروفيروس"، وهو فيروس يسبب التهاب الأمعاء، يُعَد واحدًا من أكثر الفيروسات انتشارًا وسببًا رئيسيًّا لحالات التسمم الغذائي؛ حيث يصيب أكثر من 124 مليون شخص، ويودي بحياة نحو 35.000 شخصًا حول العالم سنويًّا، وينتقل هذا النوع من الفيروسات عن طريق الخضروات والفواكه والمحار واللحوم المصنعة، ويعتبر أحد الفيروسات ذات الخطورة العالية.