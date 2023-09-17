الخارجية الكويتية: نتابع واقعة الاعتداء على المواطن في طرابزون وننسق مع السلطات التركية

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتية السفير عزيز الديحاني، أن موضوع تَعَرُّض مواطن للاعتداء في مدينة طرابزون، يحظى بمتابعة واهتمام من قِبَل وزارة الخارجية.
وقال "الديحاني": إن سفير الكويت في إسطنبول قام بالاتصال المباشر مع المواطن للاطمئنان على صحته، إضافة إلى تواجد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية في مدينة طرابزون التركية التي حصل فيها الاعتداء؛ للتنسيق مع السلطات التركية والوقوف على تفاصيل الحادثة.
وأوضح الديحاني وفق صحيفة "القبس"، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، وهناك متابعة لإجراءات القضية؛ مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على المتابعة المستمرة لأحوال جميع المواطنين الكويتيين في الخارج بتوجيهات من وزير الخارجية ونائبه.
وأشاد بالجهود المبذولة من قِبَل السلطات التركية من أجل متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على المواطن الكويتي.