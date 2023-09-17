الخارجية الكويتية: نتابع واقعة الاعتداء على المواطن في طرابزون وننسق مع السلطات التركية

وقال "الديحاني": إن سفير الكويت في إسطنبول قام بالاتصال المباشر مع المواطن للاطمئنان على صحته، إضافة إلى تواجد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية في مدينة طرابزون التركية التي حصل فيها الاعتداء؛ للتنسيق مع السلطات التركية والوقوف على تفاصيل الحادثة.