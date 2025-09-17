مذنب جديد يقترب من الأرض ويُتوقع أن يسبب زخة شهب يوم 5 أكتوبر

وكانت عملية الرصد من الإمارات صعبة نسبيًا بسبب غروب المذنب السريع بعد الشمس، ما جعله قريبًا من الأفق وقت الرصد، بينما كانت السماء ما تزال مضيئة بالشفق، حيث بلغ بُعده عن الشمس آنذاك 30 درجة فقط، وكان يلمع بالقدر السابع تقريبًا.