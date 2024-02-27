حول العالم في صورة: "أوقفوا مذبحة غزة".. اليهود ينتفضون ضد "بايدن"

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، يتظاهر عددٌ من اليهود ضد المذبحة الإسرائيلية في غزة، ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار، وحقن دماء الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.
وتظاهر عشرات اليهود داخل مركز روكفلر أمام مقر تلفزيون NBC في مدينة نيويورك، مطالبين الرئيس الأمريكي جو بايدن – الذي ظهر في برنامج تلفزيوني على القناة – بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ونسق فرع منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام في مدينة نيويورك الاحتجاج قبل وصول "بايدن" إلى مقر القناة، وشارك في الاحتجاج نحو 100 متظاهر، بحسب المنظمة، وتم اعتقال نحو 50 عضوًا.
وطالب كذلك المتظاهرون "بايدن" بالتوقف عن تحويل مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وإيقاف دعم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وامتلأ المكان بالمتظاهرين الذين كانوا يهتفون “فلتعيش غزة”، بينما كانوا يرتدون قمصانًا سوداء كُتب عليها “ليس باسمنا"، كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لن يحدث ذلك مرة أخرى لأي شخص".
يُشار إلى ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و878 شخصًا، و70 ألفًا و215 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت الوزارة على حسابها على منصة "فيسبوك"، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدًا و172 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضافت: إنه في "اليوم الـ 144 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".