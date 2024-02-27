حول العالم في صورة: "أوقفوا مذبحة غزة".. اليهود ينتفضون ضد "بايدن"

يُشار إلى ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و878 شخصًا، و70 ألفًا و215 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.