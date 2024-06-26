الإعلان عن إتاحة مركبات "وايمو" ذاتية القيادة أمام العامة

ومع ذلك تظلّ "وايمو" الشركة الأكثر تقدمًا في هذا القطاع، وتنتشر مركباتها بصورة محدودة في لوس أنجليس، وهي مدينة أخرى في كاليفورنيا، وفي أوستن بولاية تكساس. وفي فبراير كان لديها نحو 700 مركبة، بما في ذلك 300 في سان فرانسيسكو؛ بحسب قناة "سي إن بي سي".