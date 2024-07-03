رسميًّا.. يوم "الملك بيليه" لتخليد ذكرى أسطورة كرة القدم العالمية

وحسب "سكاي نيوز عربية"، سيقام "يوم الملك بيليه" في 19 نوفمبر، وهو التاريخ الذي سجل فيه المهاجم هدفه رقم 1000 في مباراة لفريق طفولته سانتوس على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو عام 1969.