تمرّدت وكأنها خيال علمي.. "درون عسكرية أمريكية" تقتل مشغلها وردّ رسمي ينفي!

وأشار هاميلتون إلى أن العملية كانت عبارة عن "اختبار محاكاة"، مبرزًا أنها بدت وكأنها لقطة من فيلم للخيال العلمي، وأوضح المتحدث أنه تمّ في أعقاب الاختبار تدريب هذه الدرون على "عدم قتل المشغل البشري"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".