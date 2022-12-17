طلب لعقد اجتماع طارئ.. أمراض بالجملة في ألمانيا تقرع ناقوس الخطر!

وطالب "كاراجانيديس" الدولة بإنتاج بعض الأدوية في أقرب وقت ممكن والاحتفاظ بها في المخازن، بالتعاون مع الشركات المصنعة للأدوية المحلية، بحيث تكون متوفرة دائمًا بكميات كافية، وقال: "سيكون هذا مكلفًا للأمة، لكنني أجد أنه من المقلق بالنسبة لدولة مثل ألمانيا أن نضطر إلى التعامل مع هذا النقص مرارًا لفترة طويلة، وأن هذا النقص قد أصبح حادًّا بشكل خاص هذا العام بسبب تزايد الإصابات".