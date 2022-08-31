بعد فشل الأولى.. محاولة ثانية من ناسا لإطلاق صاروخ إلى القمر

ومن المقرر إطلاق الصاروخ الذي يُعادل طولُه مبنى من 32 طابقًا من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، لإرسال كبسولة "أوريون" في رحلة تجريبية غير مأهولة مدتها 6 أسابيع حول القمر، ثم تعود إلى الأرض.