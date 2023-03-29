بالفيديو.. ظهور جسم غريب في سماء فلسطين

جانبها، رجّحت وسائل إعلام فلسطينية بأن يكون الجسم المضيء الذي شُوهِد في سماء فلسطين هو قمر اصطناعي أطلقه الاحتلال، وأن الإطلاق جاء من خلال صاروخ يحمل القمر الاصطناعي "أوفيك 13"، المتخصّص في التجسس، حسب وكالة "شهاب للأنباء".