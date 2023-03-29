بالفيديو.. ظهور جسم غريب في سماء فلسطين

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر جسماً غريباً لامعاً في سماء فلسطين ظهر في حدود الساعة الثالثة فجراً، اليوم الأربعاء.
وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، نشر عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جسماً غريباً في سماء شمال قطاع غزة وسط تساؤلات حول ماهية هذا الجسم وما طبيعته؟
جانبها، رجّحت وسائل إعلام فلسطينية بأن يكون الجسم المضيء الذي شُوهِد في سماء فلسطين هو قمر اصطناعي أطلقه الاحتلال، وأن الإطلاق جاء من خلال صاروخ يحمل القمر الاصطناعي "أوفيك 13"، المتخصّص في التجسس، حسب وكالة "شهاب للأنباء".