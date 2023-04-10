يمكّن الروبوتات من حاسة اللمس في الظلام.. علماء صينيون يطوّرون جلدًا إلكترونيًّا

وأضافت أن الجلد الإلكتروني يتميز بأنه ناعم، ومصنوع من مادة هلامية، ولديه مظهر يشبه الشريط ويحاكي خصائص جلد الإنسان، ويحتوي على جميع الخصائص الفيزيائية والكيميائية الشبيهة بالجلد المرغوب، مثل قابليته للتمدد وقدرته على الالتئام الذاتي والحموضة الضعيفة والأنشطة المضادة للبكتيريا، كما يشعر بدرجة الحرارة والضغط والرطوبة في الظروف المحيطة له بمجرد تشغيله.