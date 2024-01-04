"جنايات الكويت" تُخلي سبيل فتاة في قضية تعاطي مخدرات.. المحكمة للمتهمة: "أنت ابنة أسرة كريمة"

قررت محكمة الجنايات في الكويت، إخلاء سبيل مواطنة كويتية في قضية تعاطي مخدرات؛ حيث قالت المحكمة للمتهمة: "أنت ابنة أسرة كريمة".
ورصدت صحيفة "الرأي" الكويتية، لحظة استجواب رئيس المحكمة، القاضي المستشار الدكتور خالد العميرة للمتهمة، وجاء في الاستجواب:
المحكمة: "أنت متهمة بحيازة المخدرات بقصد التعاطي".
المتهمة: "غير صحيح".
وبعد قليل أقرت المتهمة بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، واستمر الاستجواب.
المحكمة: "ليش دخلت في هذا المجال وأنت بنت أسرة معروفة وكريمة".
المتهمة: "غلطة".
وحسب الصحيفة، علّق المستشار "العميرة" قائلًا للمتهمة: "يُحزن المحكمة أن تشاهد فتاة في مقتبل العمر تدخل هذا المجال، أنت لم تتجاوزي 22 عامًا، وبداية خاطئة لحياتك.. حافظي على اسمك واسم أهلك، أنت من عائلة كريمة وهذا الشيء سوف يدمر حياتك وحياة أسرتك".