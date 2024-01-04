"جنايات الكويت" تُخلي سبيل فتاة في قضية تعاطي مخدرات.. المحكمة للمتهمة: "أنت ابنة أسرة كريمة"

وحسب الصحيفة، علّق المستشار "العميرة" قائلًا للمتهمة: "يُحزن المحكمة أن تشاهد فتاة في مقتبل العمر تدخل هذا المجال، أنت لم تتجاوزي 22 عامًا، وبداية خاطئة لحياتك.. حافظي على اسمك واسم أهلك، أنت من عائلة كريمة وهذا الشيء سوف يدمر حياتك وحياة أسرتك".