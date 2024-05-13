بالفيديو.. تركيا تعتقل أمريكيًّا حاول تهريب 1500 عقرب وعنكبوت خارج البلاد

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام أن لورينزو برينديني، خبير العناكب في المتحف الذي يقع مقره في نيويورك، احتجزته الشرطة في مطار إسطنبول أثناء محاولته تهريب نحو 1500 عينة خارج البلاد.