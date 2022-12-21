الكويت.. "الداخلية" ترصد مواقع التواصل التي تسعى لنشر الرذيلة في المجتمع

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلًا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ يعمل على رصد ومتابعة ومحاربة مواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى لنشر الرذيلة والدعوة للفسق والفجور في أوساط المجتمع الكويتي الإسلامي، وملاحقة الأشخاص والجهات التي تقف وراءها؛ تمهيدًا لإنفاذ القانون وتقديمهم لسلطات التحقيق لردع كل من تسول له نفسه ممارسة مثل تلك الأعمال الدخيلة على المجتمع الكويتي المحافظ؛ انطلاقًا من المبادئ والقيم الإسلامية وترسيخًا لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي القائمة على تعزيز الأخلاق الفاضلة ومحاربة الجريمة بشتى صورها وأشكالها.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن بيان صحافي لوزارة الداخلية: إن قطاع شؤون الأمن الجنائي متمثلًا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما زال مستمرًّا في شنّ حملة موسّعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لرصد ومتابعة وإحالة الحسابات التي تقوم بنشر ما من شأنه مخالفة الآداب العامة، وكذلك الحسابات المخالفة للقانون التي تقوم بالتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر ما يتضمن الإيحاءات الجنسية أو الأفعال الخادشة للحياء العام.
وأهابت الداخلية بالمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإبلاغ عن مثل تلك المواقع من خلال "مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" ومراعاة الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي، كما تحذر من ارتكاب مثل تلك الأعمال المخالفة للقوانين والنظم المعمول بها في البلاد.