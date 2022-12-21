الكويت.. "الداخلية" ترصد مواقع التواصل التي تسعى لنشر الرذيلة في المجتمع

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن بيان صحافي لوزارة الداخلية: إن قطاع شؤون الأمن الجنائي متمثلًا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما زال مستمرًّا في شنّ حملة موسّعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لرصد ومتابعة وإحالة الحسابات التي تقوم بنشر ما من شأنه مخالفة الآداب العامة، وكذلك الحسابات المخالفة للقانون التي تقوم بالتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر ما يتضمن الإيحاءات الجنسية أو الأفعال الخادشة للحياء العام.