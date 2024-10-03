خطورة الماء على السيارة الكهربائية.. شاهد ما حدث لسيارة "تسلا" بسبب إعصار هيلين

كما قدّمت شركة "تسلا" نصيحة مماثلة، واقترحت أنه إذا انتهى الأمر بالمركبات إلى التعرض لمياه البحر، فيجب أن تكون على بُعد 50 قدمًا على الأقل من المنزل أو أي شيء قابل للاشتعال حتى يتمكن ميكانيكي من فحصها.